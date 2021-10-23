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الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-10-23 / 5:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت ، أن 968 ألف و277 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 419 ألف و 613 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و623 ألف و502 شخصا.

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‫19 تعليقات

  4. إنها تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم في نفسيتنا الشعب يريد التغير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الجائحة خلفت تدهورا في حياته بمعدل لايحصى ولايعد

  8. لماذا هذه الجرعة التالثة على علم أن الجرعة الأولى والثانية تكمل بعضها البعض ومنهما اكتسبنا المناعة الجماعية بشكل كبير هذآ ما اخبرتموه لنا في البداية هههههههههههه

  11. أظن أنها عبودية في الأول كانت اختيارية والآن اصبحت إجبارية.وذالك يفرض قيود على المواطنين والمواطنات من اجل التنفل من مكان لاخر ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  15. بلاغات وقرارات الحكومة الجديدة لم نتوقعها منها لقد فاجأتنا بها وخيبت الظن ولم تعد الثقة الكاملة في هذه الحكومة الجديدة وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  16. لقد اصبحنا نتخوف من اللقاحات بالاخص خبر وفاة تلك الشابة بمدينة الرباط وكذا مدينة مراكش التي دمصت قضيتها وذهبت هباءا منثورا حسبي الله ونعم الوكيل.

  17. على ما الاحظ هذه الأرقام جديدة حيث خلال هذه الايام تراكمت في مراكز التلقيح الاكتضاض من اجل الحصول على جواز التلقيح انها ماعادا الجرعة الأولى هههههههههههه ماكفايا أضحوكة علينا …

  19. ربما فشلت خطتهم في الجرعة الأولى والثانية ولأن يريدون التجربة مرة أخرى في الجرعة التالثة . أصبحنا عندهم كالفئران هههههههههههه

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