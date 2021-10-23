الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت ، أن 968 ألف و277 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).
وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 419 ألف و 613 شخصا.
كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و623 ألف و502 شخصا.
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19 تعليقات
لاندري اي جرعة نتبع الجرعتين تساوي جرعة واحدة والجرعة الثالتة تكمل بعضها البعض هههههههه
على ما أظن أن هذه الأرقام الوهمية غير مضبوطة .لان المواطن لم يستعمل حتى الجرعة الأولى..
أي نوع من انواع اللقاحات المعتمدة عليها من طرف الدول….
إنها تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم في نفسيتنا الشعب يريد التغير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الجائحة خلفت تدهورا في حياته بمعدل لايحصى ولايعد
انتظروا قريبا الجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو الى اخر سيناريوهات كوفيد 19 كورونا لم تنتهي.
اعتقد أننا سوف نلقح في كل ستة أشهر نحن تحت سيطرة العبودية…
هل هذه ايشاعات ام حقيقة يقال ان موجة أخطر بكثير من السابق من محور دلتا ؟؟؟لطفك بنا يارب.
لماذا هذه الجرعة التالثة على علم أن الجرعة الأولى والثانية تكمل بعضها البعض ومنهما اكتسبنا المناعة الجماعية بشكل كبير هذآ ما اخبرتموه لنا في البداية هههههههههههه
سؤالي هل الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة ك(السكر والضغط…..)هل يجوز باستعمالها…
كل راع مسؤول عن رعيته وانتهى الكلام.
أظن أنها عبودية في الأول كانت اختيارية والآن اصبحت إجبارية.وذالك يفرض قيود على المواطنين والمواطنات من اجل التنفل من مكان لاخر ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كرامتنا فوق كل اعتبار . يجب على المواطنين والمواطنات ان يقف وقفة احتجاجية لتوقيف هذه المهزلة….
يجب سحب هذه الجرعة التالثة ما كفايا علينا سوى الجرعة الأولى والثانية .
هذآ الوضع الراهن يحتاج إلى التغيير والاصلاح وليس التفكير في كثرة اللقاحات البشرية التي لامحل لها من الإعراب..
بلاغات وقرارات الحكومة الجديدة لم نتوقعها منها لقد فاجأتنا بها وخيبت الظن ولم تعد الثقة الكاملة في هذه الحكومة الجديدة وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لقد اصبحنا نتخوف من اللقاحات بالاخص خبر وفاة تلك الشابة بمدينة الرباط وكذا مدينة مراكش التي دمصت قضيتها وذهبت هباءا منثورا حسبي الله ونعم الوكيل.
على ما الاحظ هذه الأرقام جديدة حيث خلال هذه الايام تراكمت في مراكز التلقيح الاكتضاض من اجل الحصول على جواز التلقيح انها ماعادا الجرعة الأولى هههههههههههه ماكفايا أضحوكة علينا …
ماذنبنا يفرض علينا هذه الجرعة التالثة.ماذا فعلنا لكم يا حكومة حتى تنتقمون منا بهذه الدرجة.
ربما فشلت خطتهم في الجرعة الأولى والثانية ولأن يريدون التجربة مرة أخرى في الجرعة التالثة . أصبحنا عندهم كالفئران هههههههههههه