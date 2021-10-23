الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت ، أن 968 ألف و277 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 419 ألف و 613 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و623 ألف و502 شخصا.

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