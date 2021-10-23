عبد الاله بنكيران

بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة

2021-10-23 / 3:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف حسن حمور، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن مضمون مكالمة هاتفية مع الأمين العام السابق للحزب عبد الاله بنكيران.

وفي تدوينة “فيسبوكية”، قال حمورو “في اتصال هاتفي، عبّر الزعيم الوطني الأستاذ عبد الاله بنكيران، عن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشرتها حول النقاش الدائر داخل حزبنا بخصوص تحديد آجال عقد المؤتمر الوطني العادي بعد تأجيله المرتقب بقرار المؤتمر الاستثنائي ليوم 30 أكتوبر 2021.”

وأضاف “وقال الأستاذ سي عبد الاله إنه متفق معي في كل ذهبت اليه، مؤكدا أن الأمانة العامة المقبلة (اذا كانت هناك امانة عامة حسب تعبيره) ستكون ازاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما، وبالتالي فان تحديد اجل لعقد مؤتمر وطني سيكون تشويشا وتضييقا عليها.”

وأضاف الأخ سي عبد الاله حفظه الله، يسترسل حمورو، أن أحد الاخوة في الأمانة العامة المستقيلة، سبق أن شرح له بأن الوضعية ازاء قانون الاحزاب هي الاساسية، وأن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة، وبه وجب الاعلام والتنبيه والتحذير كذلك…. والسلام!

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