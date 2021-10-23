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رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلن سفراء 10 دول أشخاصا غير مرغوب بهم في تركيا

2021-10-23 / 3:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، سفراء 10 دول أشخاصًا غير مرغوب فيهم على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة عن كافالا: “سيعرفون ويفهمون تركيا، في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها”.

وأضاف: “فوضت الأمر لوزير خارجيتنا، ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم”.

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على إثر بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية.

وفي البيان الذي شاركته بعض هذه السفارات، ذكرت الدول أن قضية كافالا “تلقي بظلها على احترام الديمقراطية” في تركيا.

وشمل البيان كلا من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حسب وكالة “الأناضول” الرسمية.

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