انتخابات ممثلي القضاة.. 50.42% نسبة المشاركة حتى 12 زوالا

2021-10-23 / 2:36 مساءً
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هبة بريس

أفاد المجلس الأعلى للسلطة للقضائية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس بلغت، إلى حدود الساعة 12 زوالا ، 50.42 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و 33.68 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وأضاف المجلس، في بلاغ له، أن عملية التصويت، التي انطلقت صباح اليوم ، في جميع مكاتب التصويت البالغ عددها 24 مكتبا بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة، ستستمر إلى حدود الساعة السادسة مساء.

وبحسب المصدر ذته فإنه عملية الاقتراع تجري في مراعاة تامة للضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

وأشار إلى أنه يمكن تتبع تطور نسبة المشاركة ومجريات عملية الاقتراع في مختلف مكاتب التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس www.cspj.ma.

ويذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع هذه العملية عن كثب.

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