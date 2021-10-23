دعم السعودية وقطر ل”مغربية الصحراء” يصيب “الكابرانات” بالسعار
يبدو أن تجديد المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لدعمهما الكامل لمغربية الصحراء، أمام الأمم المتحدة، قد أصاب “كابرانات” الجارة الشرقية بالسعار.
كابرانات الجزائر، ومباشرة بعد تصريحات ممثلي المملكة السعودية ودولة قطر، سارعوا إلى إصدار تعليمات لأبواقهم الإعلامية لمهاجمة هذه الدول وكذا الترويج لمغالطات ومعطيات زائفة حول القضية.
وبقصاصات بالية مدافعة عن الأطروحة الانفصالية، علقت الأبواق الإعلامية الجزائرية على تصريحات المملكة السعودية والدولة القطرية، مهاجمة تصريحات هذه الأخيرة ومتوعدة بدعم أكبر للجبهة الانفصالية
هذا ويشار الى أن السعودية وقطر قد أكدتا خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة الـ76، دعمهما لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق “حل سياسي واقعي” لقضية الصحراء المغربية، مشيرتان إلى دعمه لمبادرة “إنشاء حكم ذاتي”.
كما أعربا عن رفضهما لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة أراضيها.
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متى تقطع الكابرانات العلاقات مع هذه الدول.انهم يرقصون رقصة الديك المضبوع
الجزائر دولة لقيطة صنعتها فرنسا و ضمت لها الصحراء الشرقية المغربية المحتلة من طرف المستعمر الجزائرى.و لهدا فالنظام العسكري الجزائرى التوسعي يعاكس المغرب على اقاليمه الجنوبية التي حررها المغرب من المستعمر الإسباني سنة 1975 بفضل المسيرة الخضراء.