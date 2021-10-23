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غواتيمالا: مبادرة الحكم الذاتي تبقى الأساس “ذي المصداقية” لحل “متفاوض بشأنه”

2021-10-23 / 1:03 مساءً
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هبة بريس

وصفت غواتيمالا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، المبادرة المغربية للحكم الذاتي ب “الأساس ذي المصداقية ” للتوصل الى حل “تفاوضي” لقضية الصحراء.

وأكد ممثل غواتيمالا لدى الأمم المتحدة بأن الامر يتعلق ب “أساس واقعي وجاد وذي مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف ، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.

وفي هذا السياق، جدد دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل البحث عن حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، مشيرا إلى أن هذا الحل “ضروري” ليس فقط للسكان ، ولكن أيضا من أجل استقرار وأمن واندماج منطقة المغرب العربي.

كما رحبت غواتيمالا بنفس المناسبة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، متمنية له “كامل النجاح” في ولايته الجديدة.

وعبر الدبلوماسي الغواتيمالي عن اقتناعه بأن تجربة السيد دي ميستورا ستساعد على مواصلة وتعزيز المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية.

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