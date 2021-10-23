أمينة ماء العينين
أمينة ماء العينين

بعد فرض جواز التلقيح بمجلس النواب.. ماء العينين: المؤسسة تتعرض لامتهان غير مسبوق

2021-10-23 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت القيادية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على بلاغ مجلس النواب حول ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للدخول.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “لست أفهم مرجعية رئيس مجلس النواب في إصدار هذا البلاغ.. مؤسسة البرلمان تتعرض لامتهان غير مسبوق.”

وأضافت “لست ضد اختيار البرلمان الحر- إذا حدث- باعتماد الجواز لولوج مقره، لكنني ضد الاستخفاف بمؤسسة تمارس السلطة التشريعية باعتمادها لعبارة غريبة وضعيفة من حيث الصياغة والحجية القانونية : “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة…”

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