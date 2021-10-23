الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

2021-10-23 / 11:38 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط “جواز التلقيح” للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا، حيث لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر.

وعبر الاتحاد عن استغرابه من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي.

وأكد أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة.

ودعا الاتحاد، وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

2021-10-23 / 9:33 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-23 / 9:09 صباحًا
Photo of عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

2021-10-22 / 11:29 مساءً
Photo of منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري إلى الصين

منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري…

2021-10-22 / 10:09 مساءً
Photo of تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

2021-10-22 / 9:14 مساءً
Photo of نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح…

2021-10-22 / 8:39 مساءً
Photo of “الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

2021-10-22 / 8:05 مساءً
Photo of الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار…

2021-10-22 / 7:53 مساءً
Photo of تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

2021-10-22 / 7:07 مساءً
Photo of خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

2021-10-22 / 6:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق