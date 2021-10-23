الصورة تعبيرية

الصحراء المغربية: الكاميرون تدعو الى حل “توافقي” و”نهائي”

2021-10-23 / 11:22 صباحًا
0
هبة بريس

دعت الكاميرون، أمس الجمعة بنيويورك، الى ضرورة التوصل إلى حل “توافقي ” و”نهائي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد ممثل الكاميرون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “بلاده ما فتئت تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة البحث ، في إطار قرارات مجلس الأمن بشأن قضية (الصحراء) وجهود الأمين العام للأمم المتحدة، عن حل “توافقي” و”نهائي” لهذا النزاع.

ودعا في هذا الصدد، إلى نهج براغماتي قائم على الانفتاح والتوافق في إطار تفاهمات تتماشى مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنه “على غرار العديد من البلدان، لا تزال الكاميرون مقتنعة بأن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، من شأنهما أن يسهما في ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وكذا إرساء وحدة القارة الإفريقية “.

وجدد الدبلوماسي الكاميروني دعم بلاده للمسار السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدا بالجهود التي يبذلها هذا الأخير لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.

كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، “بهدف إعطاء دينامية جديدة للعملية السياسية التي دعمها سلفه والتي سمحت لجميع الأطراف بالالتقاء والحوار بشكل بناء خلال اجتماعات جنيف لعامي 2018 و 2019 “.

من جانبها، أعربت توغو عن رغبتها في أن يسهم تعيين السيد دي ميستورا في إعادة إطلاق “المسار السياسي الذي توقف لفترة من الزمن، من أجل مصلحة جميع أطراف هذه الأزمة وكافة المنطقة المعنية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات الإنتخابية

مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات…

2021-10-23 / 11:58 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. الأردن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. الأردن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2021-10-23 / 10:36 صباحًا
Photo of الوزير بنسعيد يتباحث ونظيره الليبي النهوض بأوضاع الشباب

الوزير بنسعيد يتباحث ونظيره الليبي النهوض بأوضاع الشباب

2021-10-22 / 1:58 مساءً
Photo of وزير الخارجية المالي يتباحث مع سفير المغرب العلاقات الثنائية

وزير الخارجية المالي يتباحث مع سفير المغرب العلاقات الثنائية

2021-10-22 / 1:06 مساءً
Photo of أول جلسة أسئلة شفوية لحكومة أخنوش.. ومجلس النواب: الدخول بجواز التلقيح

أول جلسة أسئلة شفوية لحكومة أخنوش.. ومجلس النواب: الدخول…

2021-10-22 / 12:12 مساءً
Photo of قريبا ..الاجتماع الثامن للجنة التعاون المغربية الروسية المشتركة ينعقد بموسكو

قريبا ..الاجتماع الثامن للجنة التعاون المغربية الروسية المشتركة ينعقد…

2021-10-21 / 11:33 مساءً
Photo of المغرب يحضر مؤتمر”استقرار ليبيا “والبيان الختامي يرفض التدخل الأجنبي

المغرب يحضر مؤتمر”استقرار ليبيا “والبيان الختامي يرفض التدخل الأجنبي

2021-10-21 / 7:34 مساءً
Photo of مجلسا البرلمان في جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع “مالية 2022”

مجلسا البرلمان في جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع “مالية…

2021-10-21 / 6:46 مساءً
Photo of العمراني: سياسة المغرب بشأن عدم انتشار الأسلحة تقوم على مبادئ يحترمها باستمرار

العمراني: سياسة المغرب بشأن عدم انتشار الأسلحة تقوم على…

2021-10-21 / 4:54 مساءً
Photo of بالصورة.. الوزير بنسعيد يقدم “جواز التلقيح” عند دخول مقر الوزارة

بالصورة.. الوزير بنسعيد يقدم “جواز التلقيح” عند دخول مقر…

2021-10-21 / 4:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق