مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

هبة بريس

تم تعيين الخبير المغربي جواد الخراز مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة.

وقال المركز في بيان على موقعه الالكتروني إن جواد الخراز ، تولى منصبه الجديد بخبرة تزيد عن 18 سنة في مختلف مجالات الطاقة المستدامة بما في ذلك سياسات الطاقة وتقنيات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى إدارة وتحلية المياه والبيئة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ.

وقبل انضمامه إلى المركز شغل جواد الخراز منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان (2015-2020). كما عمل كخبير أول ومستشار ومسؤوول عن التقييم بالعديد من المؤسسات الدولية (مثل المفوضية الأوروبية ، وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، و KAS-REMENA ، و Ocean Oasis ، والمجلس الاستشاري العلمي COMSTECH ، و ( EMME-CCI Task Force .

كما يشغل عضوا في الرابطة الدولية لتحلية المياه والجمعية الأوروبية لتحلية المياه ، ومجلس الطاقة في سلطنة عمان.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من قسم فيزياء الأرض والديناميكا الحرارية بجامعة فالنسيا بإسبانيا، وعلى دبلوم في إدارة واستراتيجيات المؤسسات من مدرسة SKEMA للأعمال بفرنسا.

وبصفته المدير التنفيذي للمركز، سيقود الخبير المغربي فريق العمل في تنفيذ استراتيجية المركز التي تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وبخاصة الدول السبع عشر أعضاء المركز.

يذكر ان المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تسعي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية. وهو بمثابة الذراع الفني لإدارة الطاقة-جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

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