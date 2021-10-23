مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

2021-10-23 / 9:33 صباحًا
0
هبة بريس

تم تعيين الخبير المغربي جواد الخراز مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة.

وقال المركز في بيان على موقعه الالكتروني إن جواد الخراز ، تولى منصبه الجديد بخبرة تزيد عن 18 سنة في مختلف مجالات الطاقة المستدامة بما في ذلك سياسات الطاقة وتقنيات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى إدارة وتحلية المياه والبيئة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ.

وقبل انضمامه إلى المركز شغل جواد الخراز منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان (2015-2020). كما عمل كخبير أول ومستشار ومسؤوول عن التقييم بالعديد من المؤسسات الدولية (مثل المفوضية الأوروبية ، وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، و KAS-REMENA ، و Ocean Oasis ، والمجلس الاستشاري العلمي COMSTECH ، و ( EMME-CCI Task Force .

كما يشغل عضوا في الرابطة الدولية لتحلية المياه والجمعية الأوروبية لتحلية المياه ، ومجلس الطاقة في سلطنة عمان.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من قسم فيزياء الأرض والديناميكا الحرارية بجامعة فالنسيا بإسبانيا، وعلى دبلوم في إدارة واستراتيجيات المؤسسات من مدرسة SKEMA للأعمال بفرنسا.

وبصفته المدير التنفيذي للمركز، سيقود الخبير المغربي فريق العمل في تنفيذ استراتيجية المركز التي تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وبخاصة الدول السبع عشر أعضاء المركز.

يذكر ان المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تسعي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية. وهو بمثابة الذراع الفني لإدارة الطاقة-جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

2021-10-23 / 11:38 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-23 / 9:09 صباحًا
Photo of عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

2021-10-22 / 11:29 مساءً
Photo of منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري إلى الصين

منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري…

2021-10-22 / 10:09 مساءً
Photo of تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

2021-10-22 / 9:14 مساءً
Photo of نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح…

2021-10-22 / 8:39 مساءً
Photo of “الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

2021-10-22 / 8:05 مساءً
Photo of الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار…

2021-10-22 / 7:53 مساءً
Photo of تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

2021-10-22 / 7:07 مساءً
Photo of خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

2021-10-22 / 6:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق