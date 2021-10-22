منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري إلى الصين

2021-10-22 / 10:09 مساءً
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هبة بريس

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها، السلطات المغربية إلى عدم تسليم شخص من أقلية الإيغور إلى الصين، وإطلاق سراحه على الفور، نظرا للخطر التي تشكله عملية تسليمه.

وأوضحت المنظمة أن إدريس إيشان (34 عاما) محتجز في المغرب، ولديه جلسة أمام القضاء في 27 أكتوبر الجاري، للنظر في إجراءات تسليمه، رغم التحذيرات الحقوقية من عدم القيام بهذه الخطوة.

وإيشان، كان يقيم في تركيا ولكنه قرر الهجرة إلى أوروبا، وحجز تذكرة سفر إلى المغرب، ومن ثم فرنسا، ولكنه أوقف في 19 يوليو الماضي، في مطار الدار البيضاء، من قبل أفراد من المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذين أبلغوه أنه مطلوب من قبل السلطات الصينية في قضية إرهاب وبإشارة من الإنتربول، وفقا لتقرير سابق لمنظمة “منّا” لحقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن “منظمة الإنتربول وافقت على إصدار إشارة حمراء بناء على طلب السلطات الصينية، ومن ثم استدركت ذلك”.

وأضافت: “السلطات المغربية لم تقتنع بتراجع الإنتربول وراسلت السلطات الصينية لتستفسر فيما إذا لا زال إيشان موضوع ملاحقة، فردت الصين بالإيجاب مصرة على تسلمه”.

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‫6 تعليقات

  1. ان سلمته المغرب فهي شريكة في الجريمة فقضية الايغور قضية ظاهرة لا نحتاج التفصيل فيها وقرار المغرب سيظهر لنا مع من نحن ونستطيع التصنيف حين ذاك .

  2. اليفور اقلية مسلمة تحاربها الصين منذ زمن بعيد وهذا الأمر معروف عند كل الحقوقييين في العالم العربي والغربي
    باي جريمة هو متهم؟؟؟ يقولون الارهاب فليوضحوا ماذا فعل
    ياودي لي بغا ياكل الربيع كيعطيه سمية
    الحرية لايغور ما دامت منظمات غربية اقرت بأنه غير ذلك اي غير ارهابي اما الصين فلا اثق بها لانه ايغوري وهي تمترس على الايغور أشد أنواع التعذيب

  4. هل حقا نحن مسلمون ام لدينا انفصام في الشخصية!! هناك غرائب وعجائب من هاته الحكومة الصورية و الحكومة العميقة.هناك تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة المؤمنين ولم يحرك ساكنا.كلكم مسؤولون امام الله تعالى يوم لاينفع مال و لابنون الا من أتى الله بقلب سليم.الدنيا ايام معدودة وسوف يذهب بكم الى القبور حيث ظلمة القبور لاينورها الا الاعمال الصالحة وطاعة الله تعالى ورسوله.اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الاخرة واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.

  5. يجيب على المغرب عدم تسليم إدريس إيشان لصين لان مصيره هو الاعدام وسيكون المغرب شريك في هده الجريمة و اطلاق سرحه هو الحل الصين تطاريد المعارضين المسلمين الصنيين في جميع العالم للقضاء عليهم و تريد القضاء على الاقليية المسلمة في البلاد .

  6. ان سلمه المغرب فطبعا سيكون قد خالف ديباجتة دستوره التي تنص على ان الاسلام دينه البلاد
    الايغور مستضعفين ومهددين من الاجرام الصيني وهذا الشخص يجب ان يعطى له الامان في المغرب

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