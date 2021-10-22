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تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

2021-10-22 / 9:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قاربت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة مشكل تغير طعم ورائحة الماء الشروب، باسفي .

واختارت البرلمانية ان تسائل نزار بركة ضمن اولى الاسئلة الكتابية وتضمن سؤالها ماقوله “ساكنة مدينة آسفي تشتكي من ضعف جودة مياه الشرب، بعد تغير طعم ورائحة هذه المادة الحيوية في الآونة الأخيرة”.

وأشارت إلى أن ضعف جودة الماء بآسفي “قد يكون له انعكاسات وأضرار على الصحة العامة لساكنة المدينة”.

وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل ضمان جودة مياه الشرب في مدينة آسفي.

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