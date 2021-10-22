نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

2021-10-22 / 8:39 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل استنكاره للمنع الذي طال موظفات و موظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة القرار “شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”.

وعرج بلاغ النقابة، على مذكرة الوزارة اذ سجل انها “لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح ويثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”.

وطالبت النقابة، من موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي وذلك لكل غاية مفيدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

2021-10-22 / 8:05 مساءً
Photo of الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار…

2021-10-22 / 7:53 مساءً
Photo of تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

2021-10-22 / 7:07 مساءً
Photo of خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

2021-10-22 / 6:45 مساءً
Photo of السجون” تعتمد “جواز التلقيح” في الزيارات

السجون” تعتمد “جواز التلقيح” في الزيارات

2021-10-22 / 6:15 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 918 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 918 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-22 / 5:29 مساءً
Photo of يهم ساكنة آسفي.. مياه الشرب الموزعة تستجيب لكافة معايير الجودة

يهم ساكنة آسفي.. مياه الشرب الموزعة تستجيب لكافة معايير…

2021-10-22 / 5:06 مساءً
Photo of تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-22 / 4:52 مساءً
Photo of المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

2021-10-22 / 4:39 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2021-10-22 / 3:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق