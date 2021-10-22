نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل استنكاره للمنع الذي طال موظفات و موظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة القرار “شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”.

وعرج بلاغ النقابة، على مذكرة الوزارة اذ سجل انها “لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح ويثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”.

وطالبت النقابة، من موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي وذلك لكل غاية مفيدة.

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