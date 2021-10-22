قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة
وزير الصحة خالد ايت الطالب

“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

2021-10-22 / 8:05 مساءً
22
هبة بريس _ الرباط

أعلنت الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بإمكانهم الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح ابتداء من يوم الإثنين 25 أكتوبر2021، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما.

كما يمكن الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، جميع الفئات التي تلقت الحقنات الأولى أو الثانية أو الثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم عبر الضغط على أيقونة “أقوم بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي” بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى، أو أيقونة ” أقوم بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي” بالنسبة للفئات التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة للمناعة.

وأشارت ر الوزارة، إلى أنه بإمكان الفئات التي تلقت اللقاح تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، وفي حال تعذر تحميلها، يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لاستخراجها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حمضي :” الآثار الجانبية للقاحات كورونا قليلة، ولا تشكل خطراً على صحة الإنسان“

حمضي :” الآثار الجانبية للقاحات كورونا قليلة، ولا تشكل…

2021-10-23 / 2:20 مساءً
Photo of ركل ورفس.. فيديو اعتداء شخص على ممرضة داخل مستشفى بالداخلة يهز الفيسبوك

ركل ورفس.. فيديو اعتداء شخص على ممرضة داخل مستشفى…

2021-10-23 / 1:49 مساءً
Photo of الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

2021-10-23 / 11:38 صباحًا
Photo of مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

مغربي على رأس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

2021-10-23 / 9:33 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-23 / 9:09 صباحًا
Photo of عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

عمدة فاس الجديد بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

2021-10-22 / 11:29 مساءً
Photo of منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري إلى الصين

منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى الامتناع عن تسليم إيغوري…

2021-10-22 / 10:09 مساءً
Photo of تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

تغيّر طعم ورائحة الماء بآسفي.. برلمانية تسائل بركة بالبرلمان

2021-10-22 / 9:14 مساءً
Photo of نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح…

2021-10-22 / 8:39 مساءً
Photo of الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار…

2021-10-22 / 7:53 مساءً

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق