الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

2021-10-22 / 7:53 مساءً
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هبة بريس _ عبد الله عياش

عبرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”عن رأيها الرافض لقرار الحكومة فرض جواز التلقيح من أجل دخول المرافق والإدارات العمومية

واصدرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا تعتبر قرار فرض جواز التلقيح انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة”.

وطالبت “النقابة اعلاه” الحكومة، في نفس البلاغ، باعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنين والمواطنات بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات”.

وحذر البلاغ، من “استغلال القرار المذكور للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص”، وكذا من خلق “نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء

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