تكتل حقوقي يؤكد رفضه إجبار المواطنين على التلقيح

2021-10-22 / 7:07 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

عبر التكتل الحقوقي بالمغرب، عن رفضه لإجبارية فرض جواز التلقيح على المواطنين الراغبين في دخول المرافق والإدارات العمومية مطالبا ذات التكتل بالتكفل بمن أصيبوا بأعراض جانبية .

وأضاف التكثل الحقوقي ذاته في بلاغ له :”وحيث إنه يمكن -نسبيا- تفهم اعتماد جواز التلقيح للولوج لبعض أماكن التجمعات غير الضرورية، مع شرط تبيان المسؤول عن تطبيق هذا القرار في هذه الحالة، وعدم ترك الأمور على عواهنها، إلا أنه لا يمكن تفهم ذلك عندما يتعلق الأمر بتطبيقه لولوج الإدارات العمومية”

وأشار التكثل إلى أن الحكومة سكتت في بلاغها عن كيفية التعامل مع المرتفقين غير الملقحين في إطار استفادتهم من حقهم من الخدمات العمومية، مما سيفتح الباب لاجتهادات شخصية، ويفرض تعاملا مزاجيا وانتقائيا من طرف بعض مسؤولي تلك الإدارات، ويتسبب في ضرر مادي مباشر بتعطيل مصالح هذه الفئة من المواطنين المغاربة وهو ما يمس بعدة حقوق واردة في الباب الثاني من الدستور.

ووقف التكثل الحقوقي عند الارتباك الذي رافق تنزيل قرار فرض جواز التلقيح ، حيث أشار إلى تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإحدى القنوات العمومية بأن جواز التلقيح سيصبح لاغيا بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولن يفعل إلا بعد تلقي الثالثة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح العلوي”

نقابة تدين منع موظفين من ولوج وزارة ” فتاح…

2021-10-22 / 8:39 مساءً
Photo of “الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

2021-10-22 / 8:05 مساءً
Photo of الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار غير دستوري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ترفض “إجبارية جواز التلقيح” وتعتبره قرار…

2021-10-22 / 7:53 مساءً
Photo of خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

2021-10-22 / 6:45 مساءً
Photo of السجون” تعتمد “جواز التلقيح” في الزيارات

السجون” تعتمد “جواز التلقيح” في الزيارات

2021-10-22 / 6:15 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 918 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 918 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-22 / 5:29 مساءً
Photo of يهم ساكنة آسفي.. مياه الشرب الموزعة تستجيب لكافة معايير الجودة

يهم ساكنة آسفي.. مياه الشرب الموزعة تستجيب لكافة معايير…

2021-10-22 / 5:06 مساءً
Photo of تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-22 / 4:52 مساءً
Photo of المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

2021-10-22 / 4:39 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2021-10-22 / 3:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق