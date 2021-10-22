خلاف بين تلميذين ينتهي بجريمة طعن ببني ملال

2021-10-22 / 6:45 مساءً
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هبة بريس _ بني ملال

اهتز محيط ثانوية تاكلفت الإعدادية، في بني ملال، على وقع جريمة شنعاء
ذهب ضحيتها تلميذ كان ضحية عملية طعن بالسلاح الابيض من زميل له.

وقالت مصادر متطابقة ان خلافا حول نظارات شمسية بين تلميذين انتهى بجريمة طعن وذلك خارج أسوار المؤسسة.

وتعرض الضحية لإصابة خطيرة بواسطة سلاح أبيض، نقل على إثرها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي في بني ملال.

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‫3 تعليقات

  1. ظاهرة غريبة هذه التي نعيشها تلميذ يحمل سكين على السلطات الأمنية والقضائي انزال اشد العقوبات بحاملي السلاح الابيض اما القاتل فوجي إعدامه لكي يكون عبرة

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