تطويق مقر الأمم المتحدة بنيويورك بسبب بلاغات عن وجود طرد مشبوه هناك

هبة بريس _ وكالات

طوقت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بسبب بلاغات عن وجود طرد مشبوه هناك.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول جانب من الطريق أمام مبنى المنظمة العالمية حيث أوقفت حركة المرور.

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