لجنة مؤقتة لتسيير نادي اتحاد طنجة بعد الموافقة رسميا على استقالة أبرشان

هبة بريس - مكتب طنجة

عقد نادي اتحاد طنجة لكرة للقدم ، جمعه العام ، اليوم الجمعة حيث تم قبول استقالة حميد أبرشان وتكليف محمد أحكان رئيسا للجنة تصريف أعمال النادي.

واتفق أعضاء اللجنة التي كلفت من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، على تعيين محمد احكان رئيسا للجنة في افق غقد المؤتمر الاستثنائي لاختيار رئيس المادي والمكتب المسير، كما تم انتخاب كلا من نصر الله كرطيط؛ ورشيد حسني؛ ونور الدين شنكاشي؛ ومحمد بولعيش؛ واحمد بناني؛ ومحمد العشيري؛ وعبد اللطيف العافية؛ في مهام نواب الرئيس.

وناقشت اللجنة ، التقريرين الادبي والمالي برسم الفترة الفترة السابقة التي تولى خلالها عبد الحميد ابرشان؛ رئاسة الفريق.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6