سيدي حجاج : وفاة شاب متأثراً بإصابته إثر حادث سير

هبة بريس - اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من شهود عيان، أن طريق سيدي حجاج واد حصار، قد شهدت مساء أمس الخميس، حادثة سير وصفت بالخطيرة، إثر وفاة شخص كان على متن سيارة خفيفة نفعية، بالمنعطف الخطير قرب شركة العالمية للصلب المختصة في صنع الحديد.

الحادث المأساوي الذي تسبب في مقتل شاب، كان يعمل قيد حياته في ورشة صباغة السيارات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد إصطدام السيارة التي كان يقودها، بشجرة كانت على جنابات الطريق بعدما فقد السيطرة على المقود.

هذا وبعد علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التابعة لنفود الترابي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، مرفوقة بالوقاية المدنية، من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق لأجل معرفة أسباب الحادث، مع نقل الضحية إلى مستودع الأموات.

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