المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

هبة بريس - الرباط

أضافت السلطات المغربية، كلا من دول ألمانيا وبريطانيا وهولندا الى القائمة رقم “ب”.

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في تغريدة لها، اللائحة الجديدة المحينة التي تضم الدول الجديدة.

وذكرت الوزارة، أنه يتعين على المسافرين أن يكونوا وجوباً ملقحين، وأن يكون لديهم اختبار الكشف PCR سلبي لا تتعدى مدته 48 ساعة.

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