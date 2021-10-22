المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”
هبة بريس - الرباط
أضافت السلطات المغربية، كلا من دول ألمانيا وبريطانيا وهولندا الى القائمة رقم “ب”.
ونشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في تغريدة لها، اللائحة الجديدة المحينة التي تضم الدول الجديدة.
وذكرت الوزارة، أنه يتعين على المسافرين أن يكونوا وجوباً ملقحين، وأن يكون لديهم اختبار الكشف PCR سلبي لا تتعدى مدته 48 ساعة.
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3 تعليقات
هل هادا يعني بأن المجال الجوي أعيد فتحه مع ألمانيا و هولندا و انجلترا
قرار منافي لحقوق الانسان بحيث يحرم مغاربة العالم غير الملقحين من زيارة بلدهم وأهلهم.
واهدا مايسمى بأعزكم الله. <>.
ايوا خودا يا لي بغيتوا اخنوش. هاهو كيرد الصرف غير بالعياقة. مقاطعة افريقيا و الحليب. ودابا كيفرعونا بتعلم دين وثقافة اليهود دضرب مقاساتنا الإسلامية. وكان كل شاب وشابة يعرفون الاسلام حق المعرفة.