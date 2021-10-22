“بالخطأ”.. نجم أمريكي يقتل مديرة تصوير ويصيب المخرج أثناء التمثيل

2021-10-22 / 4:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

توفيت امرأة وجرح رجل بعدما أطلق الممثل أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يفترض أن يكون محشواً بعتاد خلّب، خلال تصوير فيلم في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وأعلنت شرطة الولاية أن الممثل الأمريكي المعروف أطلق النار خلال تصوير فيلم ويسترن تدور أحداثه في القرن التاسع عشر، بعنوان “راست”.

وأوضحت شرطة مدينة سانتا في الأميركية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا “أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم لأغراض التصوير”.

ونُقلت هاتشينز (42 عاماً) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين أصيب سوزا (48 عاماً) بجراح، وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة.

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