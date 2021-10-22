تحيين لوائح بلدان “أ” و “ب” على ضوء الوضعية الوبائية في المغرب والعالم

هبة بريس - الرباط

قامت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد-19 بتحديث هذه اللوائح على ضوء آخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية في المغرب والعالم.

وأشارت اللجنة، في بلاغ، إلى أن تصنيف البلدان وفق اللوائح (أ) و (ب) وكذا شروط الولوج إلى التراب الوطني، يتم وضعه بناء على معطيات موثوقة من الإدارات الصحية في الدول والمنظمات الدولية.

وأوضح أنه يمكن مراجعة اللوائح وشروط الولوج المحينة على المواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية.

وفي ما يتعلق بالتعليق المؤقت للرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى بلدان اللائحة (ب) والقادمة منها، أكدت اللجنة بين الوزارية أن ذلك يعتبر إجراء إضافيا للحد من المخاطر، وليس تقييدا للولوج إلى التراب الوطني لمواطني هذه البلدان والمقيمين بها، مضيفة أنه يمكن دائما لهؤلاء السفر إلى المغرب من خلال المرور عبر دول أخرى والامتثال لشروط الولوج إلى التراب الوطني المعمول بها.

وأوضحت اللجنة، في هذا الصدد، أن تصنيف الدول حسب اللائحتين (أ) و (ب) والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك تعليق الرحلات المباشرة، سيظل خاضعا للمراجعة كل أسبوعين.

وأكدت اللجنة أنه يمكن للبلدان المعنية بتعليق الرحلات المباشرة تسيير رحلات خاصة وفقا للإجراءات المعمول بها.

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