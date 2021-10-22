الفيزازي ل”مغنيي الراب”: “الدفاع عن الوطن لا يكون بهذه الطرق المحرمة”

هبة بريس - الرباط

علق الشيخ محمد الفيزازي، على الحرب الكلامية، بين مغنيي الراب المغاربة والجزائريين.

وقال الفيزازي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “احتدمَتْ هذه الأيام الحرب “الرابية” بين المغاربة والجزائريين. ومعلوم أن “الراب” وهو جزء متفرّع عن “الهيب هوب” الذي ظهر في سنوات السبعين بالولايات المتحدة الأمريكية وهو باختصار طريقة موسيقية احتجاجية على أوضاع الفقر والبؤس والتهميش. وحتى تكتمل الصورة لا بدّ لمغني الراب من ملابس خاصة عجيبة ونظارات سوداء. وحركات تكاد تكون موحدة وإيقاع يكاد يكون متطابقاً بين الجميع.”

وعودةً إلى الحرب بين المغاربة والجزائريين في ساحة هذا المستنقع المتعفّن، يضيف الفيزازي، فهي حرب سياسية تقوم بالتهجّم على الطرف الآخر بأخسّ التعابير وأفحش القول، ومعلوم أن هؤلاء وأولئك مسلمون. واستشهد الفيزازي بآية قرآنية وحديث نبوي ، مشيرا الى أن التحريم يزداد غِلْظة بازدياد النشر والترويج، ومن ثمة يشترك في الإثم الناشر والمروّج والمسوّق مع الكاتب والمخرج والمغني والعازف.

وختم الفيزازي تدوينته، مشددا بالقول “الدفاع عن الوطن لا يكون بهذه الطرق المحرمة شرعاً. بل بالعلم والحجة وتبيان الحقّ والمشروعية بالوثائق والحجج الدامغة وتفنيد دعاوى الظالمين أيضاً بالحجة والبرهان والإقناع والإفحام. انتهى الكلام.”

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