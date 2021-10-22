مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي

هبة بريس - القسم الرياضي

خصصت ادارة فريق شبيبة القبائل استقبالا حارا لبعثة فريق الجيش الملكي لكرة القدم فور وصولها إلى مطار هواري بومدين .

وكان الزعيم قد خاض حصة تدريبية خفيفة بالمركز التدريبي المعمورة قبل التوجه لمطار محمد الخامس، لشد الرحال نحو تونس ثم بعدها استقل طائرة خاصة نحو الجزائر .

وسيحاول فريق الجيش تحقيق الفوز لتعويض كبوة الذهاب بعدما انهزم بميدانه بهدف دون رد .

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