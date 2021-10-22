ظهر في فيديو يتحرش بفتاة بالشارع العام.. اعتقال قاصر بطنجة

هبة بريس - طنجة

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الوطنية، يوثق لتعرض فتاة للتحرش بالشارع العام بمدينة طنجة .

وحسب مصدر أمني، فقد مكنت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة على ضوء هذا المحتوى الرقمي المنشور من تشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه ، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة الشرطية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1