لقاح
لقاح كورونا

لليوم الثاني.. فوضى وازدحام بمراكز التلقيح وتحذيرات من تحولها لبؤر وبائية

2021-10-22 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

لليوم الثاني على التوالي بعد تطبيق قرار الزامية جواز التلقيح بالمرافق والمؤسسات العمومية، تشهد مختلف مراكز التلقيح بعدد من المدن اكتظاظا وفوضى كبيرين.

وعاينت هبة بريس، توافد المئات من المواطنين من الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، على مراكز التلقيح لتلقي جرعاتهم الأولى من لقاح كورونا، بهدف الحصول على وثيقة تثبت تلقيهم اللقاح.

وفي هذا الصدد، حذر عدد من المتتبعين، من خطورة تحول مراكز التلقيح لبؤر وبائية بسبب الازدحام والاكتظاظ الكبيرين.

وطالبوا الوزارة المعنية بفتح مراكز تلقيح إضافية لتمكين المواطنين من الاستفادة من اللقاح في ظل إجراءات إحترازية ووقائية من انتشار الفيروس.

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تعليق واحد

  1. في الأيام الماضية كانت مراكز التلقيح فارغة وما ان تحركت السلطات بالقرار الأخير حتى اصبح كل واحد يريد التلقيح . هنا اتذكر مقولات اساتذتنا القدامى : العصى ما تخلي من يعصى

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