مصباح النواب: فرض “جواز التلقيح” وجب أن يتلاءم مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم

2021-10-22 / 9:49 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

اعتبر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وشدد فريق البيجيدي في بلاغ له، على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط؛

وأشار الى أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، مع وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة ملائمة هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.

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‫9 تعليقات

  4. اعتقد ان إلاشكال ليس في جواز التلقيح ولا الفحص الطبي المتعلق ب كوفيد 19 وإنمافي الحكومة هي التي تسبب في الدمار الشامل الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع لايهمهم سوى انفسهم أولا قبل كل شيء.

  6. إنها تضيق الحريات العامة وكذا الفردية في تصرفاتهم مع المواطن .في الأول كان اختياري والأن اصبح اجباري فما هذآ التناقد معكم ولما هذآ الغموض والاثاره والتخوف لذى نفوس المغاربة…

  8. ناقشووا الأهم من هذآ ….نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة هذا هو الأهم وليس التفاهات .لقد يئسنا من التحدث عن كورونا ومشاكلها نريد الجديد ما كفايا مهزلة واضحوكة علينا..

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