استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وكندا

هبة بريس - الرباط

أعلنت السلطات الكندية، استئناف الرحلات المباشرة بين المغرب وكندا، مع متم الشهر الجاري.

وذكرت السفارة الكندية في الرباط، أن الرحلات ستستأنف بدءا من يوم 29 أكتوبر الجاري، بسبب تحسن الوضعية الوبائية.

وأضافت أن المسافرين القادمين من المغرب مطالبين بتقديم اختبارPCR عند وصولهم للمطار لا تتجاوز مدته 72 ساعة، في حين يتعين على القادمين الى كندا بشكل غير مباشر، إجراء اختبار آخر بالبلد الذي سيحطون به قبل الوصول لكندا.

من جهتها، أكدت هيئة النقل الكندية أنه سيكون بإمكان الأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا وغير الملقحين والمسموح لهم بدخول البلد سالف الذكر والقادمين من المغرب بشكل مباشر الدخول إلى كندا بشرط بعد الإجراءات الاحترازية.

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