استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وكندا
هبة بريس - الرباط
أعلنت السلطات الكندية، استئناف الرحلات المباشرة بين المغرب وكندا، مع متم الشهر الجاري.
وذكرت السفارة الكندية في الرباط، أن الرحلات ستستأنف بدءا من يوم 29 أكتوبر الجاري، بسبب تحسن الوضعية الوبائية.
وأضافت أن المسافرين القادمين من المغرب مطالبين بتقديم اختبارPCR عند وصولهم للمطار لا تتجاوز مدته 72 ساعة، في حين يتعين على القادمين الى كندا بشكل غير مباشر، إجراء اختبار آخر بالبلد الذي سيحطون به قبل الوصول لكندا.
من جهتها، أكدت هيئة النقل الكندية أنه سيكون بإمكان الأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا وغير الملقحين والمسموح لهم بدخول البلد سالف الذكر والقادمين من المغرب بشكل مباشر الدخول إلى كندا بشرط بعد الإجراءات الاحترازية.
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5 تعليقات
نريد استئناف جميع الرحلات الجوية بدون استثناء…
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط الأخضر ونسبة عالية من تطعيم لقاح كورونا وهذا دليل على ذالك.
هناك سبب الذي جعل كندا تغلق جميع رحلاتها الجوية القادمة من المغرب هناك غموض.
يعرفون ان الطلبة يتابعون دروسهم الجامعية في كندا فليس لها الحق في إغلاق رحلاتها.. إنها مهزلة .
الدولة المغربية بقراراتها الليلية وغياب التواصل وفرض جواز التلقيح للتجول تكون قد دقت آخر مسمار لمهني السياحة وللاقتصاد وتدفعهم للافلاس.الكل أصبح متخوفا من دخول المغرب ويفضل وجهات أخرى.