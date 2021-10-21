بفركان :” فرض جواز التلقيح بالمقاهي والمطاعم سيؤزم وضعية القطاع المخنوقة“

2021-10-21 / 11:14 مساءً
6
هبة بريس _الرباط

دخل قرار اعتماد جواز التلقيح في الفضاءات العمومية والإدارات والمقاهي والحمامات، اليوم حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في فرض الادلاء بجواز التلقيح من طرف كل الراغبين في ولوج هذه الفضاءات، والاستفادة من خدماتها.

وقوبل قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، بموجة رفض كبيرة من طرف المواطنين والمهنيين خاصة أرباب المقاهي والمطاعم، حيث عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي عن تخوفها من أن يصبح هذا القرار عاملا كابحا للإنتعاشة التي ينتظرها المهنيون ومستخدمو القطاع.

وفي هذا الصدد عبر مولاي أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن صدمة المهنيين، من جراء فرض هذا القرار الذي من شأنه حسب المتحدث أن يؤزم وضعية القطاع المخنوقة أصلا منذ سنتين بسبب تبعات وتداعيات الحجر الصحي.

واعتبر بوفركان في تصريح لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن مهنيي القطاع كانوا يتوسمون خيرا في الحكومة الجديدة، على اعتبار انها حملت شعارات التغيير، غير أن التغيير الموعود، كان هو المزيد من الإجراءات التي تستهدف القطاع وتأزم أكثر وضعيته، متهما وزير الصحة خالد آيت الطالب بالتحامل على القطاع و بالعبث والفشل في إدارة المرحلة وقطاع الصحة.

وكشف المتحدث عن وقوع أرباب المقاهي والمطاعم ومستخدمي القطاع في حرج كبير مع المواطنين والزبناء، حيث يُطلب منهم الادلاء بجواز التلقيح، مسجلا وقوع عدد من الاحتكاكات بين الزبناء ومستخدمي القطاع، وتطور بعضها لمشادات والانتقال لمصالح الشرطة في بعض المدن بسبب تنفيذ المقاهي لقرار الحكومة، غير أن الشرطة تعمد إلى تحميل المسؤولية لمستخدمي المقاهي، في كثير من الحالات، لانعدام الصفة الضبطية لدى المستخدمين وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بإبراز جواز التلقيح والتأكد منه.

ولفت منسق جميعة أرباب المقاهي إلى أن ما يمكن أن يقوم به مهنيو القطاع، ليس اجبار الزبناء على الادلاء بجواز التلقيح، وإنما التوعية بأهمية ووضع منشورات، والمشاركة في حملات تحسيسية حول فوائده وايجابياته على الصحة العامة، متمنيا من الحكومة مراجعة هذا القرار الذي سياسهم لا محالة في ركوض وتأزم وضعية القطاع وانتعاش القطاع غير المهيكل وفق تعبير المتحدث.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-22 / 4:52 مساءً
Photo of المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

المغرب يضيف ألمانيا وبريطانيا وهولندا للقائمة “ب”

2021-10-22 / 4:39 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2021-10-22 / 3:44 مساءً
Photo of تحيين لوائح بلدان “أ” و “ب” على ضوء الوضعية الوبائية في المغرب والعالم

تحيين لوائح بلدان “أ” و “ب” على ضوء الوضعية…

2021-10-22 / 3:16 مساءً
Photo of تيزنيت : نفوق العشرات من رؤوس الإبل والاغنام من قطعان الرعاة الرحل

تيزنيت : نفوق العشرات من رؤوس الإبل والاغنام من…

2021-10-22 / 1:37 مساءً
Photo of الفيزازي ل”مغنيي الراب”: “الدفاع عن الوطن لا يكون بهذه الطرق المحرمة”

الفيزازي ل”مغنيي الراب”: “الدفاع عن الوطن لا يكون بهذه…

2021-10-22 / 12:50 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يتحرش بفتاة بالشارع العام.. اعتقال قاصر بطنجة

ظهر في فيديو يتحرش بفتاة بالشارع العام.. اعتقال قاصر…

2021-10-22 / 10:59 صباحًا
Photo of لليوم الثاني.. فوضى وازدحام بمراكز التلقيح وتحذيرات من تحولها لبؤر وبائية

لليوم الثاني.. فوضى وازدحام بمراكز التلقيح وتحذيرات من تحولها…

2021-10-22 / 10:33 صباحًا
Photo of أمن البرنوصي يوقف مشجعين كرويين ألحقوا خسائر ب5 سيارات

أمن البرنوصي يوقف مشجعين كرويين ألحقوا خسائر ب5 سيارات

2021-10-22 / 10:12 صباحًا
Photo of مصباح النواب: فرض “جواز التلقيح” وجب أن يتلاءم مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم

مصباح النواب: فرض “جواز التلقيح” وجب أن يتلاءم مع…

2021-10-22 / 9:49 صباحًا

‫6 تعليقات

  4. المغرب بلد الحرية ولماذا فرض جواز التلقيح في كل الأماكن العمومية .فهذا سيكون ضياع لأصحاب المقاهي والمطاعم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  6. الكل يفكر في مصلحته و لا شيء اخر سوى مصلحته الاشخاص الغير ملقحين خافوا من التلقيح و لكن يذهبون الى الفضاءات العمومية و من فعلهم هذا نستنج انهم مستهترين لا مبالين لا بانفسهم و لا بغيرهم و اما اصحاب الفضاءات فيطبقون مقولة انا و من بعدي الطوفان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق