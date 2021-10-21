بركان : وفاة المدير الإقليمي للشباب والرياضة في حادث سير

هبة بريس _ اارباط

لقي المدير الاقليمي للشباب والرياضة لبركان مصرعه وأصيب 04 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء الخميس، على الطريق الرابطة بين جماعتي جرسيف وتادرت، بالنفوذ الترابي لجماعة هوارة ولاد رحو

الحادث نجم عن اصطدام سيارة من نوع “توران ” بسيارة خفيفة من نوع “غولف 6” ما تسبب في المسؤول اعلاه ، وإصابة 04 أشخاص كانوا على متن العربتين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور علمها بالخبر حل بعين المكان رجال الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية،حيث تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى المستشفي الاقليمي بمدينة جرسيف لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيق لتحديد ملابسات الحادث

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