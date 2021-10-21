الحكومة تقترح فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك

2021-10-21 / 10:08 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية (أجهزة تلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات إلخ)، التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030)، كما يندرج هذا الاقتراح في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.

وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

وكشف نفس المصدر أن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة الميزانية العامة للدولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مالية 2022.. تخصيص 23,5 مليار درهم من الميزانية لقطاع الصحة

مالية 2022.. تخصيص 23,5 مليار درهم من الميزانية لقطاع…

2021-10-21 / 10:54 مساءً
Photo of المغرب الأول عربيا ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار بالطاقة المتجددة

المغرب الأول عربيا ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار بالطاقة المتجددة

2021-10-21 / 2:14 مساءً
Photo of الشركات الصناعية.. قانون المالية يخفض السعر الهامشي لجدول الضريبة

الشركات الصناعية.. قانون المالية يخفض السعر الهامشي لجدول الضريبة

2021-10-21 / 1:54 مساءً
Photo of بداية من فاتح يناير.. الحبس و عقوبات ثقيلة تنتظر مرتكبي الجنح الجمركية

بداية من فاتح يناير.. الحبس و عقوبات ثقيلة تنتظر…

2021-10-20 / 3:05 مساءً
Photo of صادرات روسيا إلى المغرب تنمو بأفضل مؤشر بين البلدان الأفريقية

صادرات روسيا إلى المغرب تنمو بأفضل مؤشر بين البلدان…

2021-10-20 / 1:19 مساءً
Photo of صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا اقتصاديا معززا ما بعد جائحة كوفيد بالمغرب

صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا اقتصاديا معززا ما بعد…

2021-10-19 / 9:13 مساءً
Photo of الجزولي يبرز التدابير المتخذة بدعم من الملك لإنعاش الاقتصاد الوطني

الجزولي يبرز التدابير المتخذة بدعم من الملك لإنعاش الاقتصاد…

2021-10-19 / 7:44 مساءً
Photo of مالية 2022.. الأولوية لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني

مالية 2022.. الأولوية لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني

2021-10-19 / 6:23 مساءً
Photo of نقابة تطالب أخنوش بإيلاء الإهتمام المطلوب لقضية شركة سامير

نقابة تطالب أخنوش بإيلاء الإهتمام المطلوب لقضية شركة سامير

2021-10-19 / 6:14 مساءً
Photo of ميزانية الدولة.. رصيد يفوق 102.8 مليار درهم برسم سنة 2022

ميزانية الدولة.. رصيد يفوق 102.8 مليار درهم برسم سنة…

2021-10-19 / 5:41 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق