المغرب يسمح بإجلاء مغاربة في رحلات مباشرة لهولندا

2021-10-21 / 9:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اتخد المغرب قرار اجلاء اكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولندا وجدوا أنفسهم في ازمة غي مسبوقة بعد اغلاق المملكة لحدودها الجوية

ووافق المغرب على اجلاء اكثر من 3000 مهاجر مغربي كانوا في عطلة خريفية ابتداء من الاثنين الى الأحد . وهو التاريخ الذي تزامن مع قرار الاغلاق الجوي للحدود .

وسبق لموقع هبة بريس ان تطرق للموضوع حيث اشار الى وجود مشاورات
ثنائية بين هولندا والمغرب لحلحلة الازمة التي لم تطل كثيرا بعد تكاثف الجهود

ومعلوم ان قرار اغلاق المملكة لحدودها الجوية قد اثار قلقا لدى الجاليات المغربية خصوصا وان القرار لم يسبقه اي تعليق قبلي او اخبار مسبق من لدن الجهات المسؤولة .

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‫14 تعليقات

  4. لحد الآن لم افهم لماذا قامت بهذا القرار المفاجئ على العلم لها حلول .وهي لاتسمح لاي احد العودة او الذهاب بدون تلقيح أو جواز التلقيح …

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