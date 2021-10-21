المغرب يسمح بإجلاء مغاربة في رحلات مباشرة لهولندا
هبة بريس _ الرباط
وسبق لموقع هبة بريس ان تطرق للموضوع حيث اشار الى وجود مشاورات
اتخد المغرب قرار اجلاء اكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولندا وجدوا أنفسهم في ازمة غي مسبوقة بعد اغلاق المملكة لحدودها الجوية
ووافق المغرب على اجلاء اكثر من 3000 مهاجر مغربي كانوا في عطلة خريفية ابتداء من الاثنين الى الأحد . وهو التاريخ الذي تزامن مع قرار الاغلاق الجوي للحدود .
وسبق لموقع هبة بريس ان تطرق للموضوع حيث اشار الى وجود مشاورات
ثنائية بين هولندا والمغرب لحلحلة الازمة التي لم تطل كثيرا بعد تكاثف الجهود
ومعلوم ان قرار اغلاق المملكة لحدودها الجوية قد اثار قلقا لدى الجاليات المغربية خصوصا وان القرار لم يسبقه اي تعليق قبلي او اخبار مسبق من لدن الجهات المسؤولة .
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14 تعليقات
الحمدلله أنهم تراجعوا عن قرارهم لقد عمل ضجة كبيرة .
إنها كانت قراراتكم عشوائية ولم تنظرو من جهة الحالة النفسية عند سماعهم بالخبر.
كان قرار متهور . والمشكل أن المغرب في أمس الحاجة إلى ترويج السياحة بعدما دمرتها الجائحة..
لحد الآن لم افهم لماذا قامت بهذا القرار المفاجئ على العلم لها حلول .وهي لاتسمح لاي احد العودة او الذهاب بدون تلقيح أو جواز التلقيح …
من البداية كان عليها التفكير جيداً قبل أن تتسرع في أخذ القرار الذي لا محل له من الإعراب.
قولتم أن التلقيح يحمي من الاصابة بكوفيد 19 اذن اين هو المشكل؟؟؟؟؟؟؟
هذآ القرار كان سيسبب كارثة لايحمد عقباها في مجال الملاحة الجوية .
الحمدلله على تراجعها في هذآ القرار الذي كان سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني بالاخص في قطاع الجوي.
يفتحوا ويغلقوا كما يحلوا لهم أصبحنا في أيديهم كاتبة يحريكونها كما يريدون هذآ غير معقول…
إنها أسلوب غير منطقي احترموا نفسية الجالية المغربية المقيمة بالخارج ونظرا للظروف الصعبة التي يعيشها هناك …
هذه بداية الحكومة الجديدة قرأتها مثل القرارات الحكومة السابقة الليلية هههههههه.
عاش الملك محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير اعتقد انه من قام بحل هذآ المشكل.
قرارات عشوائية نجهل من يتخدها في جنح الليل و ما المصلحة من ذلك سوى جعل المغرب وجهة غير آمنة.
هناك اشكالات سياسية ليس لها علاقة بكوفيد 19 والله اعلم. هذآ ما أظنه.