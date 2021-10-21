الداخلة: تدخل البحرية الملكية تنقذ 66 مهاجر سري

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر البحرية الملكية بالداخلة، قاموا ليلة أمس الأربعاء من إنقاذ مهاجرين سريين، كانوا في طريقهم إلى موت محقق، بعد محاولتهم الهجرة إلى الضفة الأخرى “نحو جزر الكناري”، انطلاقا من سواحل الداخلة.

تدخل البحرية الملكية، الذي تمكنوا من خلاله إنقاذ 66 مهاجرا من جنسيات مختلفة، ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء ضحايا قوارب الموت، كانوا متوجهين نحو مصير مجهول، انطلاقا من أحد الشواطئ التابعة لإقليم الداخلة، حيث تم إنقاذهم في عرض البحر قبالة قرية الصيد لبويردة جنوب مدينة الداخلة.

هذا وقد تم نقل هؤلاء المهاجرين، إلى إحدى المراكز بالداخلة، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات هذه القضية التي تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية وكذا السلطات المحلية والمصالح المختصة، لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية في جميع جهات وأقاليم المملكة.

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