تلقيح التلاميذ

اليحياوي : جواز التلقيح ورقة إدارية بسيطة تضرب حقا دستوريا

2021-10-21 / 8:31 مساءً
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هبة بريس _ ع عياش

لا زالت ردود الفعل تتناسل حيال دخول قرار الحكومة فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ اليوم الخميس .

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي يحيى اليحياوي علق على الموضوع عبر تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك وجاء فيها لاحرية دون التوفر على جواز التلقيح”…مع أن التلقيح اختياري كما قيل…جواز بصيغة ورقة إدارية بسيطة يضرب حقا دستوريا من مقام عالي…أليس ثمة خيارات أخرى لإقناع المترددين بجدوى التلقيح، دون المس بالحقوق الدستورية الأساسية؟…

وأضاف اليحياوي “الأدهى هو أن فرض الجواز يبدو كأنه ابتزاز ووسيلة ضغط…إذ لن يقبل المتردد بالتلقيح من أجل صد الجائحة…لا…لن يقبل به إلا في أفق رفع الحجر على حقه الدستوري في التنقل…وهذا أمر لا يستقيم…ثمة عطب في التواصل كبير: نقرر من فوق، ثم نخبر الناس، ثم نعاقب من لم يمتثل… هذا نموذج الدرجة الصفر في التواصل..”.

يذكر ان عددا من المسؤولين السياسيين والمثقفين اطلقوا عريضة على الأنترنيت طالبوا فيها الحكومة بتأجيل تطبيق القرار لمدة شهرين على الأقل وفتح حوار وطني حول تدبير السلطات للجائحة، بينما رفض آخرون مبدأ الجواز واعتبروه اعتداء على الحريات الشخصية.

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تعليق واحد

  1. نعم بأس القرار لأنه لس في اوانه وهذا يبرهن على غباء وجهل الحكومة لي كانتسناو براكتها ولاكن لاحياة لمن تنادي ولن تجبروا الناس على التموقع في مرتبة الحيوان الأليف لا والف لا كل حر في ذاته

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