البرلمان المغربي

مجلسا البرلمان في جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع “مالية 2022”

2021-10-21 / 6:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

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تعليق واحد

  1. واحد الوزاره ماسمعنى عليها والووووو مسكينه وهي من أهم الوزارات. ديك الوزاره لي تتراسها السيده عواطف خيار. التضامن الاجتماعي و المراه و و و و و واش معاندعاش ميزانيه

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