نقابة تعليمية ترفض قرار فرض “جواز التلقيح”

2021-10-21 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اليوم الخميس، قرار فرض جواز التلقيح .

وتساءلت النقابة التعليمية ذاتها، في بلاغ لها عن مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه، معتبرة قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري!!…؛

وأعتبرت فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، معتبرة أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح.

واستحضرت النقابة الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين..، غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية، متساءلة عن ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم.

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‫2 تعليقات

  1. المرجو منكم إعطاء تعليمات صارمة للمسؤولين لكي يعطوا جوازات خاصة للممنوعين من التلقيح لأسباب مرضية خارجة عن ارادتهم وفي أقرب وقت ممكن

  2. الآن ستمتلئ السجون بال”مُخالفين”، وسيكثر الطلافق، وستتشرّد كثيرٌ من الأسر، وستكثر الانتحارات، والقادم أعظم!

    وهذا ليس تشاؤم، ولكنه النتيجة الحتمية لسياسة أخنوش، ولميزانية 2022!

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