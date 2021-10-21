“أشغال القنطرة” و”جواز التلقيح” يتسببان في فوضى بمحطة طرامواي الرباط- سلا

هبة بريس - الرباط

عرفت عدد من محطات “الطرامواي” بمدينتي سلا والرباط، فوضى وازدحام كبيرين اليوم الخميس.

وشهدت محطة الحسن الثاني بالرباط ومحطتي بطانة وحي كريمة، ازدحاما كبيرين وتدافع وحالات إغماءات بسبب تدافع العشرات من المواطنين الراغبين في التنقل بين العدوتين عبر الطرامواي.

وتسببت أشغال قنطرة الحسن الثاني، في تسجيل إقبال مضاعف لساكنة العدوتين على الطرامواي، بسبب لجوء أغلبهم إلى التخلي عن استغلال سياراتهم بسبب الازدحام المروري وتعويضها بالتنقل عبر الطرامواي.

كما تسبب قرار فرض جواز التلقيح في عدد من المرافق والمؤسسات العمومية في فوضى غير مسبوقة بسبب تنقل عدد من المواطنين في الطرامواي بحثا عن مراكز تلقيح غير مكتظة للاستفادة من اللقاح المضاد للفيروس.

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