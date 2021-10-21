جواز التلقيح ..وزارة الصحة تستثني المرضى الوافدين على المستشفيات

هبة بريس _ الرباط

اصدرت وزارة الصحة منشور يستثني المرضى الوافدين على المستشفيات من الإدلاء بجواز التلقيح، فيما وضعته كشرط لولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين، للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

ودعا أيت الطالب مسؤولي وزارته بـ”دعوة الموظفين والمستخدمين التابعين لمصالحكم غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر

ودخل العمل بجواز التلقيح حيز التنفيذ بالمغرب، ابتداء من اليوم الخميس، حيث أصبح لزاما على المواطنين الإدلاء به في تنقلاتهم بين المدن، وأيضا لولج الفضاءات العمومية والخاصة والإدارات

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