الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، أن 866 ألف و326 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 230 ألف و660 شخصا.
كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و 440 ألف و 505 اشخاص.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
تعليق واحد
ماذا عن المواطنين الذين لايستطيعون اخذ اللقاح لأسباب مرضية أين هو جوازهم وكيف يعاملون في العمالة الطبية في بني ملال