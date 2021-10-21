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لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-10-21 / 5:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، أن 866 ألف و326 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 230 ألف و660 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و 440 ألف و 505 اشخاص.

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تعليق واحد

  1. ماذا عن المواطنين الذين لايستطيعون اخذ اللقاح لأسباب مرضية أين هو جوازهم وكيف يعاملون في العمالة الطبية في بني ملال

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