مقاهي بالبيضاء
الصورة من الارشيف

أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون قرار الحكومة بإعتماد الجواز الصحي

2021-10-21 / 4:11 مساءً
1
أحمد المساعد - هبة بريس

ردا على القرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب مع كتاب الفروع الوطنية للجمعية اجتماعا له يوم 21 أكتوبر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فبعد نقاش مستفيض ومسؤول حول هذا القرار وحول الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد 19، التي ازدادت تفاقما وتأزما بفعل القرارات الارتجالية و العشوائية للحكومة، عبرأعضاء المجلس الوطني عن رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي و المطاعم باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا و لم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء.

وأعرب عن استنكاره الشديد لاستمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الافلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين .

كما دعا جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن إبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا .
– دعوته للحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، و الكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين و الأجراء و إيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع .

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اليحياوي : جواز التلقيح ورقة إدارية بسيطة تضرب حقا دستوريا

اليحياوي : جواز التلقيح ورقة إدارية بسيطة تضرب حقا…

2021-10-21 / 8:31 مساءً
Photo of مسؤول: دعم استقرار ليبيا ” يتماشى مع رؤية الرباط لحل هذه الأزمة

مسؤول: دعم استقرار ليبيا ” يتماشى مع رؤية الرباط…

2021-10-21 / 8:16 مساءً
Photo of العثور على قنبلة حديثة بالقرب من حي “برانسيبي ” بسبتة المحتلة

العثور على قنبلة حديثة بالقرب من حي “برانسيبي ”…

2021-10-21 / 7:55 مساءً
Photo of للتدرب على الإنزال السريع والتدخلات التكتيكية.. منشأة جديدة للقوات الخاصة للبحرية الملكية

للتدرب على الإنزال السريع والتدخلات التكتيكية.. منشأة جديدة للقوات…

2021-10-21 / 7:24 مساءً
Photo of مندوبية تطلق منصة رقمية لتجميع المعطيات الخاصة ببحوث الظرفية لدى المقاولات

مندوبية تطلق منصة رقمية لتجميع المعطيات الخاصة ببحوث الظرفية…

2021-10-21 / 6:58 مساءً
Photo of نقابة تعليمية ترفض قرار فرض “جواز التلقيح”

نقابة تعليمية ترفض قرار فرض “جواز التلقيح”

2021-10-21 / 6:35 مساءً
Photo of جواز التلقيح ..وزارة الصحة تستثني المرضى الوافدين على المستشفيات

جواز التلقيح ..وزارة الصحة تستثني المرضى الوافدين على المستشفيات

2021-10-21 / 6:19 مساءً
Photo of “أشغال القنطرة” و”جواز التلقيح” يتسببان في فوضى بمحطة طرامواي الرباط- سلا

“أشغال القنطرة” و”جواز التلقيح” يتسببان في فوضى بمحطة طرامواي…

2021-10-21 / 5:55 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-21 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 255 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 255 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-21 / 4:30 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق