بالصورة.. الوزير بنسعيد يقدم “جواز التلقيح” عند دخول مقر الوزارة

هبة بريس - الرباط

صبيحة تطبيق قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بالمرافق والادارات العمومية، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، جواز التلقيح عند دخول اليوم الخميس، لمقر الوزارة.

ونشر الوزير في حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة لعملية معاينة الأمن الخاص بالوزارة لجواز تلقيحه، معلقا عليها بالقول “في إطار تنزيل القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات العمومية ب”جواز التلقيح” لولوج هذه الإدارات، قمت صباح اليوم، إلى جانب باقي أطر وموظفات وموظفي قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، بالإدلاء بجواز التلقيح الخاص بي عند دخول مقر الوزارة”

وتندرج هذه الخطوة، يضيف الوزير، ضمن التدابير المعمول بها والمرتبطة باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”، وذلك حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين وتعزيزا للتطور الإيجابي التي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

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