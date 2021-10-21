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وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب: هذه الوثيقة المفروضة على الأشخاص الممنوعين من التلقيح

2021-10-21 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجاب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، عن تساؤلات فئة عريضة من المواطنين الممنوعين من تلقي لقاح فيروس كورونا، في ظل فرض جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية.

وقال آيت الطالب، في لقاء له على أثير الإذاعة الوطنية، أن الأشخاص الممنوعين من تلقي اللقاح لأسباب صحية، مثل الإصابة بحساسية شديدة يمكنهم الحصول على جواز التلقيح شريطة التوفر على شهادة من طبيب مختص تبين ذلك وتوضح المانع.

وأضاف الوزير أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الحصول على الجواز وتحميله من الموقع المعني، قبل تلقي الجرعة الثانية والثالثة.

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