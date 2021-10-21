زوجة أنس الباز تعلن حملها للمرة الثانية

2021-10-21 / 3:14 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

شاركت سارة باكو زوجة الفنان أنس الباز، (شاركت) متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر حملها للمرة الثانية .

و نشرت سارة عبر حسابها بموقع انستغرام، صورة تبرز معالم حملها مرفوقة بالتعليق التالي:”سعيدة للغاية وممتنة لإبلاغكم رفاقي بإنني سأصبح أما إن شاء الله للمرة الثانية”.

وأضافت قائلة :أنا ممتنة لجميع الأوقات التي عشت لأنها جعلت مني المرأة القوية والمستقلة التي أنا عليها اليوم”.

و فور إعلانها خبر الحمل، إنهالت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. وا حنا مالنا حملي ولا ولدي ولا ضبري لمخك واش حنا حلينا كاع مشاكل البلاد بقيتي لينا غير انت ونهزو ليك الهم ديال ولادك حتى هما. العبث بجميع اشكاله

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