زوجة أنس الباز تعلن حملها للمرة الثانية

نجلاء مزيان - هبة بريس

شاركت سارة باكو زوجة الفنان أنس الباز، (شاركت) متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر حملها للمرة الثانية .

و نشرت سارة عبر حسابها بموقع انستغرام، صورة تبرز معالم حملها مرفوقة بالتعليق التالي:”سعيدة للغاية وممتنة لإبلاغكم رفاقي بإنني سأصبح أما إن شاء الله للمرة الثانية”.

وأضافت قائلة :أنا ممتنة لجميع الأوقات التي عشت لأنها جعلت مني المرأة القوية والمستقلة التي أنا عليها اليوم”.

و فور إعلانها خبر الحمل، إنهالت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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