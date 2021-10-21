سلطات البيضاء تباغث عددا من المقاهي لمراقبة جوازات التلقيح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أول أيام تطبيقه رسميا بالمغرب، أصبح التوفر على جواز التلقيح شرطا إجباريا لولوج الأماكن و الإدارات و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و الخاصة، فضلا على التنقل بين العمالات والأقاليم و المدن.

و من مظاهر تطبيق القرار الحكومي الجديد، ما أقدمت عليه سلطات العاصمة الاقتصادية، حيث تمت مداهمة مجموعة من المقاهي صبيحة اليوم للوقوف على مدى احترام أصحابها للقرار السالف الذكر.

و في غفلة من زوار بعض المقاهي و مسيريها، قام عناصر السلطة المحلية و الأمن بطلب جواز التلقيح من عدد من الأشخاص الذين كانوا جالسين بداخل بعض المقاهي بمنطقة عين الشق و المعاريف و بعض الأحياء الأخرى.

و راقب عناصر الأمن و السلطة المحلية جوازات الملقحين و تم التحقق منها عبر تطبيق خاص أعدته الجهات الوصية بتنسيق مع وزارة الصحة، فيما تم توجيه تحذيرات لأصحاب المقاهي الذين تساهلوا مع بعض الزبناء غير المتوفرين على جوازات اللقاح.

و واصل عناصر السلطة و الأمن طيلة صباح اليوم جولاتهم بعدد من المقاهي بالبيضاء، مع حرصهم على مقابلة أصحاب المقاهي و مسيريها و مدهم بعدد من المعطيات و التوجيهات و ذلك في إشارة من الجهات الرسمية بكون الصرامة ستطبع تطبيق القرار الجديد في الأيام المقبلة.

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