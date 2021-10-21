الصورة تعبيرية

تطوان .. إجهاض عملية لتهريب وترويج أزيد من 7600 قرص طبي مخدر

2021-10-21 / 12:58 مساءً
1
هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من إجهاض عملية تهريب وترويج 7620 قرص طبي مخدر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط هذه الأقراص المخدرة ومبلغ مالي بحوزة شخص يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، صادرة على التوالي عن مصالح الشرطة القضائية بكل من طنجة والدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 866 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-21 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 255 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 255 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-21 / 4:30 مساءً
Photo of أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون قرار الحكومة بإعتماد الجواز الصحي

أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون قرار الحكومة بإعتماد الجواز الصحي

2021-10-21 / 4:11 مساءً
Photo of ايت الطالب: هذه الوثيقة المفروضة على الأشخاص الممنوعين من التلقيح

ايت الطالب: هذه الوثيقة المفروضة على الأشخاص الممنوعين من…

2021-10-21 / 3:53 مساءً
Photo of دبي.. فريق مغربي يفوز بالرتبة الثانية في التحدي العربي لإنترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي

دبي.. فريق مغربي يفوز بالرتبة الثانية في التحدي العربي…

2021-10-21 / 2:54 مساءً
Photo of سلطات البيضاء تباغث عددا من المقاهي لمراقبة جوازات التلقيح

سلطات البيضاء تباغث عددا من المقاهي لمراقبة جوازات التلقيح

2021-10-21 / 1:15 مساءً
Photo of الراشيدية.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من طن من مخدر الشيرا

الراشيدية.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من طن من…

2021-10-21 / 12:35 مساءً
Photo of في أول أيام الجواز الإجباري.. المدارس العمومية تتساهل مع التلاميذ والخاصة تشدد المراقبة

في أول أيام الجواز الإجباري.. المدارس العمومية تتساهل مع…

2021-10-21 / 12:14 مساءً
Photo of يهم المترشحين لمباريات الأمن.. ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو اختبار PCR

يهم المترشحين لمباريات الأمن.. ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو…

2021-10-21 / 11:27 صباحًا
Photo of العيون.. إيقاف أزيد من 100 مرشح للهجرة غير الشرعية

العيون.. إيقاف أزيد من 100 مرشح للهجرة غير الشرعية

2021-10-21 / 10:44 صباحًا

تعليق واحد

  1. حفظ ألله مجلس الحكومه للعماله للأمن الوطن الدى يسهر على حماية المغرب مملكه دستوريه مسطره لدى الرباط فماشاء الله على الوطن والدى يحمى مقدساته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق