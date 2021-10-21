“تروث سوشل”.. ترامب يطلق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي

هبة بريس - وكالات

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الخميس، إطلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي، على غرار تويتر وفيسبوك.

ونشرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، فجر اليوم الخميس، بيانا جديدا، أكدت من خلاله أن الرئيس الأمريكي السابق قد أعلن إطلاقه شبكة ترامب سوشيال للتواصل الاجتماعي.

وأفادت مجموعة ترامب بأنها ستصبح شركة أو مجموعة مدرجة في البورصة كبديل لوسائل الإعلام الليبرالية، على أن تطلق شبكة اجتماعية باسم “تروث سوشيال TRUTH Social”.

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