يهم المترشحين لمباريات الأمن.. ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو اختبار PCR
هبة بريس - الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناءا لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.
وأوضح المصدر أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.
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6 تعليقات
الشخص الذي دفع ملف الترشيح للمبارة الأمن الوطني قبل أن يأتي هذآ القرار ماذا يجب فعله.
سيعرقل قطاع الشغل وتكثر البطالة والتشرد بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة الجديدة في حق ابنائنا وبناتنا..
سحقا لكم شاب أخذ الإجازة ويجب عليه ان يترشح للمبارة الأمن الوطني والآن ترفرضون عليه هذآ القرار . هذآ ظلم في حقه كمواطن مغربي…
بعض القرارات المتخذة من قبل الحكومة كان مرجعها واساسها هو حماية الوطن من هذا الفيروس هههههههههههه
هذآ عار وغير منطقي في حق الشباب العاطل عن العمل من المفروض الاهتمام به وليس في تدهور نفسيته.
هل جميع المبارات الإمتحانية يفرض عليها جواز التلقيح هههههههههههه