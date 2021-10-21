المنتخب الوطني

ترتيب الفيفا : المغرب يرتقي للصف الثالث افريقيا متجاوزا الجزائر

2021-10-21 / 11:14 صباحًا
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دريس دحني - هبة بريس

ارتقى المنتخب الوطني المغربي للمركز 29 عالميا والثالث افريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر اليوم الخميس , بمجموع نقاط بلغ 1513 بعدما اضاف لرصيده 19.77 نقطة .

وجاء المنتخب المغربي ثالثا في الترتيب الافريقي خلف المتصدر السنيغال صاحب الصف 20 عالميا وتونس صاحبة المركز 27 , فيما تراجعت الجزائر للصف الرابع افريقيا متقدمة على نيجيريا صاحبة الصف الخامس ومصر صاحبة الصف السادس .

وعلى المستوى العالمي واصل ثنائي المقدمة الحفاظ على مراكزه حيث بقيت بلجيكا في الصدارة متبوعة بالبرازيل , فيما ارتقت فرنسا للمركز الثالث عالميا متبوعة بإيطاليا , أما إنجلترا فتراجعت للصف 5

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