العيون.. إيقاف أزيد من 100 مرشح للهجرة غير الشرعية

هبة بريس - العيون

تم إيقاف ما مجموعه 105 مرشحين للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري، في عمليتين متفرقتين بإقليم العيون، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

ومكنت العملية الأولى، التي قامت بها المصالح الأمنية، الأحد المنصرم، من إيقاف 70 مرشحا للهجرة السرية من بينهم 12 امرأة ورضيع، في عرض البحر، حوالي 26 كلم جنوب مدينة العيون.

وحسب المصدر ذاته، فقد مكنت العملية الثانية، أمس الأربعاء، من إجهاض محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري وإيقاف 35 مرشحا للهجرة السرية.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، مؤخرا، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في اطار محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0